Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенням, крім одного слова. Знайдіть це а)біль б)міра в)віла г) бона д)філа

Українська мова

Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенням, крім одного слова. Знайдіть це а)біль б)міра в)віла г) бона д)філа

Автор: Гость