Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенням, крім одного слова. Знайдіть це а)біль б)міра в)віла г) бона д)філа
Українська мова
Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенням, крім одного слова. Знайдіть це а)біль б)міра в)віла г) бона д)філа
Ответ(ы):
Гость:
Моя відповідь: г) бона
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