Установить порядок действия и вычислить под 8
Математика
Установить порядок действия и вычислить под 8
Ответ(ы):
Гость:
А1).32-19=13 2).61-13=48 3).48+3=51 б1).49+21=70 2).62-37=15 3).70-15=55 в1).98-69=29 2).12+29=41 3).41-33=8 г1).80-12=68 2).32-28=4 3).68+4=72
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