Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) неорганических соединений , которому (ой) оно принадлежит ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА а)H4P2O7 б)HPO3 в)Ba(OH)2 г)ZnO КЛАСС (ГРУППА) НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1)...
Химия
Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) неорганических соединений , которому (ой) оно принадлежит ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА а)H4P2O7 б)HPO3 в)Ba(OH)2 г)ZnO КЛАСС (ГРУППА) НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1)кислота 2)основание 3)основной оксид 4)амфотерный оксид 5)кислотный оксид 6)соль
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Гость:
А-1, Б-1, В-2, Г-4 ))))
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