Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) неорганических соединений , которому (ой) оно принадлежит ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА а)H4P2O7 б)HPO3 в)Ba(OH)2 г)ZnO КЛАСС (ГРУППА) НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1)...

Химия

Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) неорганических соединений , которому (ой) оно принадлежит ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА а)H4P2O7 б)HPO3 в)Ba(OH)2 г)ZnO КЛАСС (ГРУППА) НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1)кислота 2)основание 3)основной оксид 4)амфотерный оксид 5)кислотный оксид 6)соль

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