Утроенная сумма двух последовательных натуральных чисел равна 27. найдите эти чис??а.

Гость: Гость:

N - натуральное число. Уравнение: 3 * (n+1 + n+2) = 27 3 * (2n + 3) = 27 2n + 3 = 27 : 3 2n + 3 = 9 2n = 9 - 3 2n = 6 n = 6 : 2 n = 3 n+1 = 3 + 1 = 4 - первое число n+2 = 3 + 2 = 5 - второе число Проверка: 3 * (4 + 5) = 27 3 * 9 = 27 27 = 27 Ответ: числа 4 и 5 - два натуральных последовательных числа, утроенная сумма которых равна 27.