Утром Игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясь с одинаковой скоростью за это время он пробегает 2 км 400 м сколько метров Игорь бежит вдоль улицы по парку
Математика
Утром Игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясь с одинаковой скоростью за это время он пробегает 2 км 400 м сколько метров Игорь бежит вдоль улицы по парку
Ответ(ы):
Гость:
4+6=10мин пробежал всего 2км400м=2400м 2400:10=240м минуту 240*6=1440м=1км440м-парк 240*4=960м улица
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