Утром Игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясь с одинаковой скоростью за это время он пробегает 2 км 400 м сколько метров Игорь бежит вдоль улицы по парку

Математика

Утром Игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясь с одинаковой скоростью за это время он пробегает 2 км 400 м сколько метров Игорь бежит вдоль улицы по парку

Автор: Гость