Утром у продавца было 50 больших ёлок и 18 маленьких. Сколько ёлок он продал за этот ??ень, если вечером у него осталось 23 ёлки?

Математика

Утром у продавца было 50 больших ёлок и 18 маленьких. Сколько ёлок он продал за этот ??ень, если вечером у него осталось 23 ёлки?

Автор: Гость