Утром у продавца было 50 больших ёлок и 18 маленьких. Сколько ёлок он продал за этот ??ень, если вечером у него осталось 23 ёлки?
Математика
Утром у продавца было 50 больших ёлок и 18 маленьких. Сколько ёлок он продал за этот ??ень, если вечером у него осталось 23 ёлки?
Ответ(ы):
Гость:
1)50+18=68 елок всего 2)68-23=45 он продал
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