Утверждения,что вода может быть проводником и диэлектриком:А)неверно.В)неверно,так как вода диэлектрик.С)неверно ,так как вода проводник.Д)верно,так как дистиллированная вода диэлектрик,водопроводная вода проводник.Е)верно,так ...
Физика
Утверждения,что вода может быть проводником и диэлектриком:А)неверно.В)неверно,так как вода диэлектрик.С)неверно ,так как вода проводник.Д)верно,так как дистиллированная вода диэлектрик,водопроводная вода проводник.Е)верно,так как вода,обладающая свойствами диэлектрика,найдена на Марсе
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Правильный ответ с) Вода всегда проводит воду
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