Утворіть спільнокореневі прикметники від іменників Літо,ліс
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Утворіть спільнокореневі прикметники від іменників Літо,ліс
Ответ(ы):
Гость:
Ліс-лісний лісник. Літо- літній
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