Утворіть спільнокореневі прикметники від іменників Літо,ліс

Українська мова
Утворіть спільнокореневі прикметники від іменників Літо,ліс
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Гость:
Ліс-лісний лісник. Літо- літній
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