Утворити слова з зменшувальним суфіксом, у множині праска, жилет, верблюд, холод, пруд, книжка
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Утворити слова з зменшувальним суфіксом, у множині праска, жилет, верблюд, холод, пруд, книжка
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Праски , жилети , верблюди , холоди , пруди , книги
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