Утворити слова з зменшувальним суфіксом, у множині праска, жилет, верблюд, холод, пруд, книжка

Українська мова
Утворити слова з зменшувальним суфіксом, у множині праска, жилет, верблюд, холод, пруд, книжка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Праски , жилети , верблюди , холоди , пруди , книги
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Образ жизни кольчатых и дождевых червей?
Ответить
Алгебра
Дана функция f(x)=-12x+48
Ответить
Физика
В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении темпера...
Ответить
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! У пшениці алель карликовості домінує над алелем норм росту. Які ге??отипи вихідних форм,якщо в потомстві 1/4 норм зросту?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Ответить