В 2 одинаковых мешках 100 килограмм картофеля Сколько потребуется мешков чтобы раз??ожить в них 4 ц картофеля

Математика

В 2 одинаковых мешках 100 килограмм картофеля Сколько потребуется мешков чтобы раз??ожить в них 4 ц картофеля

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