В 2 одинаковых мешках 100 килограмм картофеля Сколько потребуется мешков чтобы раз??ожить в них 4 ц картофеля
Математика
В 2 одинаковых мешках 100 килограмм картофеля Сколько потребуется мешков чтобы раз??ожить в них 4 ц картофеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном мешке 100/2=50кг 4ц=400кг 400/50=8 ответ: 8мешков
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