В 200 гр воды растворили 60 гр поваренной соли найдите массовую долю соли в полученн??м растворе
Химия
В 200 гр воды растворили 60 гр поваренной соли найдите массовую долю соли в полученн??м растворе
Ответ(ы):
Гость:
Mр-ра=m соли+m воды=60+200=260г; W=mв-ва/mр-ра *100%=60/260 *100%=23%
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