В 45 одинаковых флягах 1125 л. сметаны.Сколько л. сметаны в одной фляге?
Математика
В 45 одинаковых флягах 1125 л. сметаны.Сколько л. сметаны в одной фляге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1125/45=25(л)- сметаны в одной фляге Ответ: 25 литров метаны
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