От Москвы до Пскова 760 километров поезд вышел из Москвы в 19:00 вышел 6 часов со скоро??тью 60 километров час с какой скоростью прошел поезд остальных будет если он былв Пскове в 9 ч утра, при этом 3ч в пути он потратил на ост...

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От Москвы до Пскова 760 километров поезд вышел из Москвы в 19:00 вышел 6 часов со скоро??тью 60 километров час с какой скоростью прошел поезд остальных будет если он былв Пскове в 9 ч утра, при этом 3ч в пути он потратил на остоновки

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