От Москвы до Пскова 760 километров поезд вышел из Москвы в 19:00 вышел 6 часов со скоро??тью 60 километров час с какой скоростью прошел поезд остальных будет если он былв Пскове в 9 ч утра, при этом 3ч в пути он потратил на ост...
Математика
От Москвы до Пскова 760 километров поезд вышел из Москвы в 19:00 вышел 6 часов со скоро??тью 60 километров час с какой скоростью прошел поезд остальных будет если он былв Пскове в 9 ч утра, при этом 3ч в пути он потратил на остоновки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*6=360 км - прошел за 6 часов со скоростью 60 км/ч всего в пути был 14 часов (с 19 до 9 утра) 14 - 6 - 3 = 5 ч - шел остаток пути 760 - 360 = 400 км - остаток пути 400 : 5 = 80 км/ч - скорость пяти часов пути
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
В каком ряду все слова пишутся через дефис? 1) кто(либо), (не)кто, что(то) 2)что(нибудь), у кого(то), (кое) какой 3) (ни)у(кого), какой(то), что(ли...
Математика
Русский язык
Алгебра