По карте с. 174 определите, над какой страной мы будем пролетать , пересекая Северны?? тропик. Какой ландшафт мы увидим? Умоляю ответьте правильно.
География
По карте с. 174 определите, над какой страной мы будем пролетать , пересекая Северны?? тропик. Какой ландшафт мы увидим? Умоляю ответьте правильно.
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