По карте с. 174 определите, над какой страной мы будем пролетать , пересекая Северны?? тропик. Какой ландшафт мы увидим? Умоляю ответьте правильно.

География

По карте с. 174 определите, над какой страной мы будем пролетать , пересекая Северны?? тропик. Какой ландшафт мы увидим? Умоляю ответьте правильно.

Автор: Гость