Исторический корень слова столица .Помогите пожалуйста.

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Исторический корень слова столица .Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корнем слова является -столиц-,окончание -а.
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