Выпиши глаголы с частицей НЕ,опередели время глагола. Ленивая кошка Ленивая мышка Не ловит мышей. Не выроет норку. Ленивый мальчишка Ленивый мальчишка Не моет ушей. Не любит уборку
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Выпиши глаголы с частицей НЕ,опередели время глагола. Ленивая кошка Ленивая мышка Не ловит мышей. Не выроет норку. Ленивый мальчишка Ленивый мальчишка Не моет ушей. Не любит уборку
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Гость:
Не ловит (что не делает?)наст.вр. /не моет(что не делает?)наст.вр/не любит (что не делает?)наст.вр
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