Рыбаки выловили 312 целых 1/2 кг рыбы. 0,71 из них составляет сазан, 0,13 щука, остальные - судак. Сколько кг судака выловили рыбаки??? Пожалуйста помогите!!! Запирание спасибо)))

Математика
Рыбаки выловили 312 целых 1/2 кг рыбы. 0,71 из них составляет сазан, 0,13 щука, остальные - судак. Сколько кг судака выловили рыбаки??? Пожалуйста помогите!!! Запирание спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
312 1/2 = 312.5кг 312,5 * 0,71 = 221,875кг - сазан 312.5 * 0,13 = 40,625кг - щука 312,5 - 221,875 - 40.625 = 50кг - судак.
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