Рыбаки выловили 312 целых 1/2 кг рыбы. 0,71 из них составляет сазан, 0,13 щука, остальные - судак. Сколько кг судака выловили рыбаки??? Пожалуйста помогите!!! Запирание спасибо)))

Математика

Рыбаки выловили 312 целых 1/2 кг рыбы. 0,71 из них составляет сазан, 0,13 щука, остальные - судак. Сколько кг судака выловили рыбаки??? Пожалуйста помогите!!! Запирание спасибо)))

Автор: Гость