Фонетический разбор слова:Держится

Гость: Гость:

Держится- 3 слога (д е р ж и ц а ) д - (д)- согл., звонкий., парный., мягкий., парный. е -(е)- гл., ударный. р -(р)-согл.,звонкий, парный, твердый, парный. ж -(ж)-согл.,глухой, парный, твердый, непарный. и -(и)-гласный,неударный. т - (ц) - согл.,глух, парн., твердый, парн. с - (ц)- согл, глух, парн, твердый, парн. я-(а)- гл, безударный. 8б 7 зв по моему так