Помогите,пожалуйста, с пробником огэ по общаге))
Обществознание
Помогите,пожалуйста, с пробником огэ по общаге))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3- 4(реформы) 4- 3(верны оба) 5- 1(массовый) 6- 3(оба верны)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
При сгорании метана (СH4) массой 32гр. выделилось 1604 кДж теплоты . вычислите тепловой эффект реакции (СР4+О2=СО2+Н2О +Q);
Русский язык
В тексте нарушена последовательность абзацев.Исправь текст и запиши его: По дороге домой я увидел белого кота. Кот отряхнулся и стал чёрным. Оказыв...
Литература