У фермера 4лошади и 9коров лошади требуется на месяц 135кг сена а трем коровам столь??о сена сколько необходимо семи лошадям сколько кг сена доллжен расходовать фермер ежедневнона всех лошадей и коров
Математика
У фермера 4лошади и 9коров лошади требуется на месяц 135кг сена а трем коровам столь??о сена сколько необходимо семи лошадям сколько кг сена доллжен расходовать фермер ежедневнона всех лошадей и коров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*135=540 на 4 лошади (7*135)*3=2835 кг на 9 коров Всего 540+2835=3375 кг
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