У фермера 4лошади и 9коров лошади требуется на месяц 135кг сена а трем коровам столь??о сена сколько необходимо семи лошадям сколько кг сена доллжен расходовать фермер ежедневнона всех лошадей и коров

Математика

У фермера 4лошади и 9коров лошади требуется на месяц 135кг сена а трем коровам столь??о сена сколько необходимо семи лошадям сколько кг сена доллжен расходовать фермер ежедневнона всех лошадей и коров

Автор: Гость