Придумай и нарисуй экологические знаки запрещающие ловить И приносить в живой уг??лок птенцов и детенышей диких животных
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Придумай и нарисуй экологические знаки запрещающие ловить И приносить в живой уг??лок птенцов и детенышей диких животных
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Гость:
Например рыбак ловит рыбу и это перечеркнуто красной линией
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