Почему треугольник не может иметь двух прямых углов
Математика
Почему треугольник не может иметь двух прямых углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам, а прямой угол - это 90. Соответственно 2 прямых угла - 180 градусов, а этого быть не может.
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