Помогите пожалуйста №729 упростить выражения
Математика
Помогите пожалуйста №729 упростить выражения
Ответ(ы) на вопрос:
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А)0.5а+2х В)-8,2м^2-103,32м^3 З)-29,1н^3 Д)-8а+а^2=а(а-8) Б)н Г)-2б-3а Е)а З)м
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