Зарубіжна література .6 клас . Підручник Євгенія Волощук. Запитання 1 с185.Які життєві істини осягає маленькій принц на своії планеті під час подорожі Всесвітом та впрожовж перебування на Землі? Допоможіть будь ласка.

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Зарубіжна література .6 клас . Підручник Євгенія Волощук. Запитання 1 с185.Які життєві істини осягає маленькій принц на своії планеті під час подорожі Всесвітом та впрожовж перебування на Землі? Допоможіть будь ласка.

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