Х×3=96 42÷х=6 62-х=30
Математика
Х×3=96 42÷х=6 62-х=30
Ответ(ы) на вопрос:
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Х=96:3 х=32 2.х=42:6=7 3.х=62-30=32
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