Как Твардовскмй относится к своему герою,подтвердите свои мысли из текста. Пожалуйста!!!!!

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Тем путем идут суровым, Что и двести лет назад Проходил с ружьем кремневым Русский труженик-солдат. Таким образом, Твардовский в своей поэме «Василий Теркин» воспевает обычного солдата, который своим каждодневным, порою нечеловеческим, трудом смог добиться главного, – победы. На мой взгляд, Твардовский – поэт, глубоко понявший и оценивший все достоинства и недостатки народного характера. Он воплотил их в своей «Книге про бойца» , где Василий Теркин является собирательным образом, символом всего советского военного поколения....