В 6 одинаковых ящиках 30.кг.лимонов.Масса пустого ящика 3.кг.Какова масса ящика с лимонами?
Математика
В 6 одинаковых ящиках 30.кг.лимонов.Масса пустого ящика 3.кг.Какова масса ящика с лимонами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/6=5 кг - в одном ящике 5+3=8 кг - масса ящика с лимонами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Напишите пожалуйста стихотворение-рекламу про юбку солнце белую в синий горошек ?? приточным поясом и застёжкой молнией.
Математика
Выразите данные части в виде десятичных дробей Запишите полученные числа в поряд??е убывания 1)4/5 80% 0,65 2)1/4 0,23 18% 3)38% 0,47 18/25 4)90% 0...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста предложения. Моему сыну 26 лет. У него своя семья. Я иду к нему домой. Он живёт на пятом этаже в десяти этажном дом...
Русский язык