В 620 граммах раствора есть 40% соли. добавили 180 грамм воды. Какой процент содержания соли теперь?
Математика
В 620 граммах раствора есть 40% соли. добавили 180 грамм воды. Какой процент содержания соли теперь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620 гр.(весь раствор) - 100 % х гр.(соли в растворе) - 40 % х = 40*620/100 = 4*62 (620+180)гр. (весь раствор) - 100 % х гр. (количество соли не изменилось) - y % y = 100*x/800=x/8=4*62/8=31 Ответ: стало 31% соли
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