В 620 граммах раствора есть 40% соли. добавили 180 грамм воды. Какой процент содержания соли теперь?

Математика

В 620 граммах раствора есть 40% соли. добавили 180 грамм воды. Какой процент содержания соли теперь?

Автор: Гость