В 7 вагонов погрузили 2450 мешков с мукой,в каждый поровну. Сколькомешков погрузили ?? 3 вагона?
Математика
В 7 вагонов погрузили 2450 мешков с мукой,в каждый поровну. Сколькомешков погрузили ?? 3 вагона?
Ответ(ы):
Гость:
Если в 7 вагонах 2450 мешков и везде их поровну, то в одном вагоне будет 350 мешков. следовательно в 3 вагонах будет 1050 мешков
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