В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: "Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь.Васятка". Телеграфистка,строгая сухая женщина,прочитав телеграмму,предложила: -Составьте иначе.Вы-взрослый че...

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В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: "Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь.Васятка". Телеграфистка,строгая сухая женщина,прочитав телеграмму,предложила: -Составьте иначе.Вы-взрослый человек,не в детсаде. -Почему?-спросил Чудик.-Я ей всегда так пишу в письмах.Это же моя жена!...Вы,наверно,подумали... -В письмах можете писать что угодно,а телеграмма-это вид связи.Это открытый текст. Чудик переписал: "Приземлились.Все в порядке.Васятка". Телеграфистке сама исправила два слова:"Приземлились" и "Васятка". Стало:"Долетели.Василий". -"Приземлились"...Вы что,космонавт,что ли? -Ну,ладно,-сказал Чудик.-Пусть так будет. 1)произведите разбор текста по плану 2)Что вы можете сказать о персонажах этой сцены на основании только фрагмента рассказа? Обратите внимание на роль определений в сочетании СТРОГАЯ СУХАЯ ЖЕНЩИНА. Есть ли в тексте другие определения?

Автор: Гость