В альбоме 100 листов Сколько таких альбомов получится из 15000 листов сколько листов ?? 1000 таких альбомов задача с краткой записью
Математика
В альбоме 100 листов Сколько таких альбомов получится из 15000 листов сколько листов ?? 1000 таких альбомов задача с краткой записью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сколько альбомов получится из 15000 листов? 15000:100=150 2.Сколько листов в 1000 альбомах? 1000×100=100000 Ответ:150 альбомов,100000 листов.)
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