В альбоме 100 листов Сколько таких альбомов получится из 15000 листов сколько листов ?? 1000 таких альбомов задача с краткой записью

Математика

В альбоме 100 листов Сколько таких альбомов получится из 15000 листов сколько листов ?? 1000 таких альбомов задача с краткой записью

Автор: Гость