в автобусе 3 ряда по 3 места . Сколькими способами можно рассадить 3х пассажиров?
Математика
в автобусе 3 ряда по 3 места . Сколькими способами можно рассадить 3х пассажиров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ×3=9 мест всего 3 умножить на 3 равно 9 мест всего 3 разделить на 3 равно Один в один ряд поместиться 3 человек
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