В автобусе было несколько пассажиров .на первой астановке вышло 17 пасажиров и вош??о 11 а на второй вышло 16 и вошло 13 пассажиров .сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки если после второй остановке в автобусе ...

Математика
В автобусе было несколько пассажиров .на первой астановке вышло 17 пасажиров и вош??о 11 а на второй вышло 16 и вошло 13 пассажиров .сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки если после второй остановке в автобусе находилось 18 пассажиров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 пасажиров было всего
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