Номер 215 Сделать комментарии к рисунку Спасибо! Поставлю лучший!

Математика
Номер 215 Сделать комментарии к рисунку Спасибо! Поставлю лучший!
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Гость:
Не знаю )))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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