Дам много баллов упр 278 и да уровнение под номером 1 там а умножить на 3 в скобках и тд

Математика
Дам много баллов упр 278 и да уровнение под номером 1 там а умножить на 3 в скобках и тд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обрезан край страницы, там где виден номер упражнения Но, видимо, нужен номер, где a/b=20 1) 60 2) 12 3) 10 4) 5 а дальше удачи)
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