Заполни таблицу "выход человечества из первой мировой войны". Факторы (обстоятел??ства и события), которые ,на твой взгляд способствовали Примирению народов и социальных групп Ожесточение борьбы народов и социальных групп
История
Заполни таблицу "выход человечества из первой мировой войны". Факторы (обстоятел??ства и события), которые ,на твой взгляд способствовали Примирению народов и социальных групп Ожесточение борьбы народов и социальных групп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около века назад началась Первая мировая война. Ранним утром 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии . Так началась первая мировая война,
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