Решите пожалуйста, дам 10 балов. Не могу решить, нужно оочень быстро пожалуйста
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Решите пожалуйста, дам 10 балов. Не могу решить, нужно оочень быстро пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) kite; 2) city; 3) own.
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