Помогите пожалуйста решить 515упр очень срочно

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Помогите пожалуйста решить 515упр очень срочно
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1. Одна целая одна десятая 2. -3 3. Одна девятая 4. 0
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