У каких растений листья видоизменены в усики ? объясните их значение приведи примеры растений чьи листья превращаются в колючки каково значение колючек для растений

Биология

У каких растений листья видоизменены в усики ? объясните их значение приведи примеры растений чьи листья превращаются в колючки каково значение колючек для растений

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