У каких растений листья видоизменены в усики ? объясните их значение приведи примеры растений чьи листья превращаются в колючки каково значение колючек для растений
Биология
У каких растений листья видоизменены в усики ? объясните их значение приведи примеры растений чьи листья превращаются в колючки каково значение колючек для растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тыква, виноград, огурец, горох - благодаря усикам они цепляются за опору и занимают вертикальное положение в пространстве.
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