В банке 10 огурцов. Лёша съел 1/5 часть всех огурцов. Сколько огурцов съел Лёша?

Математика

В банке 10 огурцов. Лёша съел 1/5 часть всех огурцов. Сколько огурцов съел Лёша?

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