В банке 10 огурцов. Лёша съел 1/5 часть всех огурцов. Сколько огурцов съел Лёша?
Математика
В банке 10 огурцов. Лёша съел 1/5 часть всех огурцов. Сколько огурцов съел Лёша?
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Ответ: Лёша съел 2 огурца.
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