В бидоны разлили 36 литров молока по 12 литров каждый и 48 литров по 16 литров в каждой Сколько всего бидонов с молоком получилось

Математика
В бидоны разлили 36 литров молока по 12 литров каждый и 48 литров по 16 литров в каждой Сколько всего бидонов с молоком получилось
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36:12)+(48:16)=6(б) с молоком ответ: получилось 6 битонов с молоком
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