В бидоны разлили 36 литров молока по 12 литров каждый и 48 литров по 16 литров в каждой Сколько всего бидонов с молоком получилось

Математика

В бидоны разлили 36 литров молока по 12 литров каждый и 48 литров по 16 литров в каждой Сколько всего бидонов с молоком получилось

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