В чём, на ваш взгляд, была необходимость воссоединения Украины с Россией в 17 веке??

Гость: Гость:

В первой половине 17-го столетия Украинские земли входили в состав Польши, Венгрии и Османской империи, и лишь часть восточноукраинских земель – Слободская Украина – входила в состав Московского царства Проживавшее в Речи Посполитой украинское население, подвергалось национальному и религиозному гнёту со стороны как поляков, так и евреев, которым польские паны раздавал в аренду украинские земли. Протест против гнёта выливался в периодически возникающие восстания. Помочь же восставшим в тот период могла лишь Россия Впервые за помощью к России обратился гетман реестровых казаков Криштоф Косинский, возглавлявший восстание против польской шляхты в 1591—1593 годах. Позже посольство гетмана Петра Сагайдачного во главе с Петром Одинцом просило принять Войско Запорожское в русское подданство. В 1622 епископ Исаия Копинский предложил русскому правительству принять в российское подданство православное население Украины. В 1624 году о том же просил митрополит Иов Борецкий. В 1648 году началась восстание под руководством гетмана Запорожского казачьего войска полковника Зиновия Михайловича Хмельницкого, прозванного Богданом Хмельницкий понимал, что за Польшей стоит вся Европа, в которой после окончания Тридцатилетней войны осталось не у дел множество профессиональных вояк. У самого же Хмельницкого профессиональными воинами была лишь узкая прослойка казаков – основную же массу восставших составляли необученные военному делу крестьяне – стоило полякам увеличить ассигнования на набор наёмников, и все эти немцы, голландцы и французы залили Украину бы кровью. Поэтому осенью 1653 года Богдан Хмельницкий обратился за покровительством к Русскому Царю Алексею Михайловичу. 1 октября 1653 г. в Москве состоялся Земский собор, на котором было решено: «чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку» . А 8 января (19 января по новому стилю) состоялась Переславская Рада, на которой был провозглашён исторический акт воссоединения Украины с братской Россией. Воссоединение Украины с Россией имело огромное историческое значение. Украинский народ объединился с братским русским пародом, с которым был связан общностью происхождения и исторического развития. Воссоединившись с Россией, Украина получила более широкие возможности развивать сельское хозяйство, ремесло, торговлю. Между русским и украинским народами неуклонно росли экономические и культурные связи, укрепилась их дружба в совместной борьбе против западного влияния. В составе Русского государства украинский парод приобрёл в лице русского народа верного союзника и надёжного защитника от внешних врагов. Воссоединение Украины с Россией спасло украинский народ от угрозы порабощения и уничтожения со стороны шляхетской Польши, султанской Турции и Крымского ханства и обеспечило последующее воссоединение Правобережной Украины, происшедшее в конце 18-го столетия.