В чем отличие третьей государственной думы от предыдущих

Гость: Гость:

по инициативе Презитента РФ был изменен избирательный закон о выборах Губернаторов и глав Административных округов. Потому что в то время выборы не представляли реалии того времени и во власть Регионов могли попасть люди с сомнительной репутации а то и хуже Президент выдвигает кандитатуру а местные парламенты рассматривают 3 ГосДума отличается от предыдущих потому что на выборах за партии голгсовали списками ну и был меньше порог процентов для маленьких партии