В чем отличие третьей государственной думы от предыдущих

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В чем отличие третьей государственной думы от предыдущих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по инициативе Презитента РФ был изменен избирательный закон о выборах Губернаторов и глав Административных округов. Потому что в то время выборы не представляли реалии того времени и во власть Регионов могли попасть люди с сомнительной репутации а то и хуже Президент выдвигает кандитатуру а местные парламенты рассматривают  3 ГосДума отличается от предыдущих потому что на выборах за партии голгсовали списками ну и был меньше порог процентов для маленьких партии
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