В чем различается частный дом с многоэтажкой
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В чем различается частный дом с многоэтажкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В частном доме можно вести хозяйство , чаще всего в нём живёт одна семья , не во всех частных домах есть отопление газ и вода, в основном частные дома одноэтажные (в многоэтажных всё наоборот)
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