В чем различия мультфильма и книги "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"?

Литература
В чем различия мультфильма и книги "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С сказке есть рифма , а в мультфильме нет, в сказке есть старинные слова ,а в мультике нет таких слов .
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