В чём сходство и различие в функциях ствола мозга и спинного мозга?!

Биология
В чём сходство и различие в функциях ствола мозга и спинного мозга?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ствол мозга - это отделы головного мозга, которые отвечают за разные функции органов. (продолговатый мозг - центр дыхания и т.д.). А спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функцию, то есть, воспринимает импульс от рецепторов органов и конечностей или наоборот - от ГМ для совершения какого либо действия.
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