В чем состоят эволюционные преимущества полового размножения перед бесполым

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При половом идет скрещивание генов и наследуют признаки обоих родителей.. . при бесполом потомки получают геном родителя и собственно от него не отличаетсяПри бесполом размножении наследственные особенности в ряду поколений передаются без изменений. Генотип потомков в этом случае может изменяться лишь за счет случайных мутаций.