В чем состоит особенность жизненных целей человека?

Обществознание
В чем состоит особенность жизненных целей человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У всех по разному,а так из возможных (саморазвитие например).человек ставит перед собой цель и идёт к ним
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