В чём состоит смысл высказывания " Власть развращает , абсолютная власть развраща??т абсолютно "?

Обществознание
В чём состоит смысл высказывания " Власть развращает , абсолютная власть развраща??т абсолютно "?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В большинстве случаях, когда человек получает власть он начинает использовать её для своих нужд. Абсолютная власть дает неограниченные возможности для осуществления чего-либо
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