В чём состоит смысл высказывания " Власть развращает , абсолютная власть развраща??т абсолютно "?
Обществознание
В чём состоит смысл высказывания " Власть развращает , абсолютная власть развраща??т абсолютно "?
Ответ(ы):
Гость:
В большинстве случаях, когда человек получает власть он начинает использовать её для своих нужд. Абсолютная власть дает неограниченные возможности для осуществления чего-либо
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