Первая труба может наполнить бассейн за 25 минут, а вторая за 15 минут, Наполнится ли бассейн за 10 минут, если открыть обе трубы ?

Математика
Первая труба может наполнить бассейн за 25 минут, а вторая за 15 минут, Наполнится ли бассейн за 10 минут, если открыть обе трубы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 - весь бассейн 1:25=1/25 часть бассейна заполнит первая за 1 мин 1:15=1/15 часть вторая труба за 1 мин 1/25+1/15=3/75+5/75=8/75 часть бассейна наполнят обе за 1 мин 8/75*10=80/75=1 5/75=1 1/15 часть бассейна наполнят обе трубы за 10 мин 1 1/15-1=1/15 часть Ответ: обе трубы наполнят бассейн за 10 минут и еще 1/15 перельется через край
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